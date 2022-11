Siri hoe ziet DIT LAND GAAT NAAR DE KLOTEN ERUIT nou zo: BIER WEER DUURDER. "Heineken heeft horecaondernemers gisteren laten weten dat per 1 januari de prijs gemiddeld met 10,7 procent gaat stijgen. Die komt bovenop een prijsstijging van 5,8 procent die in augustus al werd doorgevoerd. 'We leven in ongewone tijden', stelt de brouwer." Ja hoor, we leven in de ongewone tijden waarin Heineken 1,3 MILJARD euro winst maakt op een halfjaaromzet van 16,4 miljard euro, maar natuurlijk, we leven in ongewone tijden, ongewone tijden waarin Heineken de prijsjes wel door moet berekenen aan mensen die krom liggen om alles te kunnen betalen. Gelukkig wordt die uilenzeik weer goedkoper als die schijtoorlog straks is afgelopen O NEE OOK NIET. Het is bezopen.