In Nederland idem.

Er waren wel Kamervragen (Ouwehand) over de deals met Gazprom, en of Gazprom (nog) wel een normale markt-partner was, maar die vragen werden ontweken met non-antwoorden en de democratie werd met een kluitje in het riet gestuurd.

Gazprom was immers een net bedrijf en een betrouwbare gasleverancier?

Ook al bezit Gazprom banken, kranten en televisiestations.

Gazprom heeft in 33 dochterondernemingen in Nederland.

Wingas, 100 procent eigendom van Gazprom, heeft pijpleidingen en opslaglocaties in heel Noordwest-Europa opgekocht.

Advocaten en consultants van de Zuidas ze met open armen ontvangen en zijn er lekker op binnengelopen.

Ecoza hiep gazprom met belastingconstructies met miljarden voordeel.

Bergen wilde de gasopslag niet, maar Maria van der Hoeven (CDA), drukte het plan door.

En toch waren er zogenaamd geen gegevens voor onze gekozen bestuurders die zich zorgen maakten over Nederland, en anders was het slecht voor de markt.

Dat doet toch een beetje denken aan de zwartgelakte rapporten en de schijnbaar tegenwerkende/onwillige overheden bij het toeslag-onderzoek van Omtzigt.

Zijn dan die overheidsorganen niet ondemocratisch, belobbyd en te machtig eigenlijk?