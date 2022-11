Datacenters zijn niet het grootste probleem al zouden ze inderdaad best af kunnen met direct oppervlakte water. Het zit m voornamelijk in de de bevolkingsgroei.

135 liter per dag pp, betekent voor een gemiddeld huishouden (4 pers.) 540 liter per dag. = 197.100 liter per jaar. Laten we dit rekensommetje los op de jaarlijkse instroom dan stijgt het verbruik exponentieel. (voor t gemak ga ik ff uit van 1000 per week, = 52k per jaar) = 2.562.300.000 liter drinkwater gebruik water per jaar extra. (klopt niet helemaal natuurlijk want ze wandelen niet met 52k tegelijk binnen maar het geeft een idee)