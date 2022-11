In de ideale wereld is het elke dag lekker weer, sta je nooit in de file en is het een ontzettend goed idee om in maar liefst vijftien complexen in Amsterdam jongeren samen met zwaar getraumatiseerde jonge statushouders te laten wonen. In de echte wereld gaat dat gillend mis en durven de jongeren niet meer op de gang te lopen omdat ze bang zijn geworden door diefstal, vandalisme, geweld en zedenmisdrijven. Maar nu heeft de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink een oplossing bedacht!

"De meest ingrijpende maatregel is dat de bewonerssamenstelling gewijzigd wordt. Momenteel is de verdeling nog evenredig: vijftig procent statushouders, vijftig procent Nederlandse jongeren in elk wooncomplex. In de toekomst moeten er minder statushouders en meer jongeren komen te wonen, zodat de eerste groep betere ondersteuning krijgt en meer zorg. Het beoogde effect is dat er hierdoor minder incidenten zullen zijn."

Walgelijk van dat guurrechtse college in Amsterdam om mensen van vlees en bloed, met dromen en verlangens, mensen zoals u en wij, zomaar te reduceren tot een getal. Alsof er een soort vaststaand aantal vreemdelingen zou bestaan dat een samenleving maximaal op kan vangen. Is dit de Stad van Hoop? Is dit de Stad van Liefde? Is dit Ons GroenLinks nog wel? Bah!