Dan werkt de koeling niet meer.

Moet je dan die middag alle pizza's, ijs opeten of weggooien?

Dat is dan niet meer ..eh... vers gevroren.

Hoewel...vers...

Stel je zaagt in Afrika een koe in stukjes en die bevries je.

Een jaar later vervoer je dat in bevroren in schepen naar de UK, en daar zaag je het in kleinere stukjes.

En weer een jaar later ligt het ontdooit in de supermarkt.

Dan heet het nog steeds vers vlees in de winkel.

Dan kun je een invroren mammoet ook vers vlees noemen.

Handig voor de lokale BBQ ook naast de dooiende gletsjers.

Misschien helemaal niet erg, maar we zijn wel ver verwijderd bij de buurtslager in de jaren 1950 waar 's morgens een varken voor de deur stond aan een touwtje, en waar 's middags de karbonade en de ham in de vitrine lag.

De aanval op Hagen-Das-ijs zal wel geopend zijn.