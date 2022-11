"Hee mooie rover, scriptje voor 'WK Qatar' gelezen?"

"Ziet er goed uit chef. Maar we noemen het dus geen 'WK Qatar', dat ligt allemaal heel erg gevoelig bij brand safety."

"Ah. 'Generieke Oranje Supporter Jumbo Commercial' of zoiets?"

"Ja, zoiets, lijkt me prima, Thomas moet alleen Rapper Donnie nog even afbellen."

"Oh ja. Het wordt ook wel een beetje te gek met al die Rapper Donnie reclames, hè, ze zien ons aankomen, wéér Rapper Donnie... Wat vond je van die bouwvakkers?"

"Leuk man, bouwvakkers, doet het altijd goed, bouwvakkers."

"Ik bedenk me ineens, bouwvakkers..."

"Wat is daarmee?"

"Was er niet iets met bouwvakkers en Qatar?"

"Nee joh, en deze commercial gaat helemaal niet over Qatar hè. Juist niet!"

"Oh ja. Gelukkig maar."

"Ik bedacht alleen nog: misschien is het leuk als die bouwvakkers dan ook echt de polonaise lopen."

"Hee dat vind ik helemaal geen verkeerd idee."

"Okee. Schrijf ik erin, bouwvakkers, check, polonaise, dubbelcheck. Bel jij Rapper Donnie af?"

"Nee, dat doet Thomas wel."

"Thomas is er deze week niet, die is op die Cursus Inclusiviteit en Sensitiviteit."

"Ah okee, dan vraag ik of Florien Rapper Donnie afbelt."

"Flex, champ. Zie je later."

"Later!"

UPDATE: Vijftien bouwvakkers gesneuveld, Jumbo haalt reclame van tv



Hee kijk. Levende bouwvakkers.