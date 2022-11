Vroeger, mijn kleinkind, toen hadden we: CORONA. Dat was een soort griep, maar dan minder erg. Een Chinees doopte een rauwe vleermuis in de hoisinsaus en toen werd iedereen ziek. Minister Bruno Bruins viel om en toen kregen we Hugo de Jonge en die had gekleurde schoenen. Mensen mochten de straat niet meer op, kroegen gingen dicht, ondernemers verhingen zichzelf en we moesten iedere avond luisteren naar het gelul van Diederik Gommers en Marion Koopmans, de wilde nicht van Rod Stewart. We moesten een mondkapje op maar er waren ook mensen die riepen: "DAT GAAN WE NIET DOEN!" Truus en Piet van hiernaast liepen de polonaise met een dansleraar, een sekteleider voor dombo's, ze kochten gele paraplu's, schreven daar woorden als 'lief' en 'knuffelen' op en gingen koffiedrinken met volslagen sloebers die zich verkleed hadden als veteraan. Heel Nederland moest lachen en er was ook een meisje dat straf kreeg van een waterkanon. Iedereen moest prikjes halen, maar er waren ook mensen die dat niet durfden, omdat ze dachten geïnjecteerd te worden met experimentele gentherapie, of misschien was het wel een manier om de wereldbevolking te doen laten dalen. Als je weigerde zo'n prikje te halen kwam je het café niet meer in, al had je ook mensen die zeiden dat ze zo'n prikje in Guatemala hadden gekregen en dat was dan ook okee. Nou ja, en toen was het 22 november 2022, en toen was de griep gewoon weer erger dan corona. VERDER NOG VRAGEN?