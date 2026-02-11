achtergrond

Hoera we hebben officieel een GRIEPEPIDEMIE

Des doods? Ja DES DOODS

Griep Griep Hoera want u heeft griep, wij hebben griep, de griep heeft griep, iedereen en zijn zieke moeder heeft griep tijdens deze officieel begonnen griepepidemie. En wel omdat het HEERST. De griep is overal, onvermijdelijk, kruipt 's nachts tussen uw benen door naar boven om u te zoenen, kleeft aan uw sappige kussen, schijt op uw eten, kietelt uw neushaar, harst uw luchtpijp, scheldt uw kinderen verrot, blokkeert wegen, naait Nederland, onteert de doden, verschuift de NAVO-linie, steelt uw crush (zie foto), likt uw toiletbril nadat u bent geweest en geeft uw vrouw dan een hand, drinkt uw gembertheetje op, kotst over de bloemkolen in de supermarkt, leest NRC, niest met spetters over uw beeldscherm en maakt al onze koppies HEET. Welkom terug griep, profiteer maar raak, slik subsidies als paracetamolletjes en vertrek dan gauw alsook snel weer naar je eigen zieke land.

We zullen dit doorstaan want:

Tags: griep, epidemie, verkouden, hatsjoe
@Dorbeck | 11-02-26 | 16:35 | 145 reacties

