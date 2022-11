@Papa Jones | 22-11-22 | 00:44: Het bed zelf is betaald via Bol. Op de beschrijving van het artikel staan extra opties voor bijvoorbeeld een luxere (top)matras en daarvoor neem je contact op met de partner. Ik had hen een bericht gestuurd voor een afspraak voor bezorging, want ze hadden dat niet gedaan na een dag (er stond dat ze dat gingen doen). Daarbij heb ik gevraagd naar de optie en werd mij verteld op welke manier het betaald werd, want deze opties zijn (nog) niet beschikbaar bij Bol (is wat ik denk).

Dat bedrag heb ik doormiddel van een betaalverzoek overgemaakt naar de rekening van de medewerker van de partner. Achteraf gezien is dat vreemd, want het bedrag hoort juist overgemaakt te worden naar de partner zelf (tenzij ze geen bankrekening in Nederland?) Ik hoop niet dat ieder die besteld heeft bij hen opgelicht wordt.

Nogmaals, ze zijn sinds 26 oktober 2022 actief, dus ik begrijp het wel, maar dit is toch teleurstellend.