Ondergetekende is geboren in '94, bovenstaand zou me eigenlijk moeten boeien want op het internet gebeurt het allemaal enzo. Maar ik kan er helemaal niks mee op een of andere manier. Het enige wat ik doe op het internet is joetjoepen en reaguren. Die social media is louter ellende. Dag na dag is er strijd, gezeik, nog meer gezeik en je hebt er geen fuck aan. Ik ben Spartacus (generatiegenoot, denk ik?!) op zich best dankbaar dat ie het allemaal in de gaten houdt voor me, maar ik blijf altijd vertwijfeld en verdrietig achter als ik dergelijke topics heb gelezen.