We hielden even onze adem in

Als NRC Canardcourant zaterdagedities wil verkopen, leggen ze hun loep op een willekeurig doelwil en verzinnen daar dubieuze banden met de Russische Doema bij. Gebeurde bij GeenPeil in 2015/2016 (onder andere door Wilmer Heck), gebeurde bij Pieter Omtzigt rond MH17 in 2017 (onder andere door Wilmer Heck) en vandaag ruimt het hetzeblad van Heldring de halve krant in voor het uitdiepen van de onlangs bekend geworden beschuldigingen aan het adres van CDA-politicus René van der Linden. Alleen: ditmaal lijkt het een uiterst solide verhaal? Op basis van bronnen, getuigen, vliegtickets en heel veel rode wol tussen punaises op een prikbord met een kaart van Europa, duiden Joep Dohmen en nota bene Wilmer Heck hoe Van der Linden zich in de luren liet leggen voor Poetins belangen. Goed verhaal, echt. Maar wat ons dan weer opvalt: uitgerekend uit deze reconstructie over een Poetinvriendje blijkt wat voor enorme rothekel de Russen aan Pieter Omtzigt hebben, omdat de parlementerriër hen in de Raad van Europa continu op de huid zat om corruptie te onthullen. Ze klagen er zelfs over tegen Van der Linden, die vooral overkomt als een domme lul die zich makkelijk met wat kaviaar en klatergoud liet omkopen.

Poetin haat Pieter, NRC-scribenten (onder andere Wilmer Heck) hebben het nu zelf ontdekt. En nog hè, nog lukt het dat arrogante avondblad niet om te erkennen dat hun canard uit 2017 er ten onrechte voor gezorgd heeft dat een van de beste politici op het MH17-dossier zijn portefeuille in moest leveren. Zou NRC soms zelf ook nauwe banden met Rusland hebben, via een oligarch die belangrijk was bij de krant of zo? Het blijft ons toch bezig houden, die selectieve obsessie vanaf het Rokin met Rusland...