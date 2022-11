"India - the world's third biggest polluter''

Ik neem aan na de VS en China? Hoe dan ook, they've got a nerve om het ons in de schoenen proberen te schuiven, en dan ook nog eens 'compensatie' te eisen:

"India - the world's third biggest polluter - has said it is a 'victim of emissions from developed countries and other nations that are 'historically responsible' for greenhouse gases should pay reparations.''

Ik denk dat het gewoon een nieuwe trend aan het worden is van allerhande allochtonen over de hele wereld om de 'caucasians' schuldgevoel aan te praten, verantwoordelijk te houden van alles dat er mis is in de wereld, en dan miljarden te eisen van de witmansen.

Je ziet het op kleine schaal in Nederland waar de 'nazaten' van de slavernij, nadat de regering excuses heeft gemaakt, €40.000,- per nazaat eisen als 'voorschot' op een uitgebreidere Wiedergutmachung.

Je ziet het internationaal mbt de opwarming van de aarde en 'klimaatrampen'. Het is het nieuwe excuus om de illegale migratie naar de EU op te voeren en te voorzien van een 'legitiem' randje; en om miljarden compensatie te eisen.

Ik zou in alle gevallen zeggen: niet toegeven aan die chantage. Maar wie ben ik?