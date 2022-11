Die € is geen gulden meer waard

Geduld is een schone zaak tegenwoordig

Ga je door de winkel, pak je de 30% erafprijzers, let je op de prijs, buk je jezelf een toch al onderrugpijn om die €1,00 goedkopere merken te verzamelen, pak je 2 voor 1, toon je je moedige verzet door niet voor die witte chocolade pepernoten te vallen en deze te passeren, lever je die hele zooi aan lege vruchtensapflesjes in, ga je naar de kassa en weer terug, want die magere yoghurt vergeten, kom je eindelijk bij de kassa's in de wacht, waar ouderen moeilijk doen over korting, maar dat was ander merk!

Denk je nog: gelukkig ben ik hier zelf wel snel klaar. Met een noodgang scan je alles en prop je het in het toch wat te kleine tasje. Druk je op betalen... en ja hoor, controle weer hoognodig. Maar druk, dus is ze nog precies 3 lanen verder bezig. Pakt ze eindelijk alles uit je tasje om onderin ook wat te scannen, uiteraard alles prima op orde, kun je weer.... opnieuw inpakken, ja, want de scangestapo is alweer op weg naar het volgende onnodige wachtende slachtoffer.

Denk je dan nog, straks echt nodig thuis uit mijn buis zeiken, dus bankpasje bijhouden, klaar! Sta je te wachten, denk je: nou, staat die server in Tokyo of zo van abnamro? Zie je ineens toch het bedrag op het inautomaatscherm: € 28,16! "Hoe dan?", denk je. Voor wat? Nou, dan toch maar pincode effe snel stiekem onder telefoonhoes, pasje valt op de grond, die nog weer oprapen. Vervolgens toch maar op knop voor de volledige bon om te koekeloeren of je nu wel of niet die strikt noodzakelijke bonuskaart had gescand en/of die 2x minus 35% er wel is afgegaan. Ow, toch wel?!!

Staan er vlak bij het exit-hekje 2 studentes te kleppen over foute korpsbalgozers en die zien de bliksemschichten van onweer in mijn ogen staan! Kijken verschrikt! Werd een van die korpstrutsoa's heel nerveus, want waar was haar scanbonnetje voor de uitgang? Na een wat snauwerige "Mág ik er intussen even langs", was ik in elk geval buiten dat hekje. Maar toen stuitte ik op een rij nicotine-junks bij de klantenbalie alwaar mensen elkaar aankeken wie daar nou eens een beetje aan de kant zou gaan. Heb me nog net niet ergens doorgewrongen en spoedde me naar buiten. Opgelucht haalde ik adem in de frisse buitenlucht. Adem in, adem uit, ontspan. Zoemmmmm....

Maar zulke prijzen en omstandigheden zijn vast niet goed voor je bloeddruk! :D