Klopt maar dat Gorilla verhaal is inmiddels ontkracht. Ja hij was een verrader (Gorilla) maar de Abwehr heeft er nooit iets mee gedaan want ze dachten hij een charlatan was en Benno heeft geen contact met hem gehad. Ik las het toevallig een tijd geleden in het boek van Max Hastings: The Secret War: Spies, Codes and Guerrillas 1939–1945 en daar wordt dat aangehaald en Benno had geen contact met hem ondanks wat men beweert want Hastings heeft inzage gehad in de documenten van toenmalige SOE. MI5 en MI6. En hij noemt het echt zijdelings, nietszeggend in het geheel, maw in Nederland groot verhaal maar voor de rest oninteressant. Maw het was een side show zo ook het Englandspiel. Kwam de Engelsen zeer goed uit om de Duitsers te misleiden ivm D-Day en nasleep, echter die documenten zijn nog steeds niet vrijgegeven. Maar je kunt het wel raden.