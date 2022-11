Vind je? Het is heel simpel. MAGA's zijn een persoonlijkheidscultus rondom Trump. Voor hen is hij een soort van halfgod of een noodzakelijk kwaad tegen de satanistische baby-etende liberalen. Voor Trump gaan er mensen dagen in een tentje slapen en de hele dag in de rij staan om hem te kunnen zien.

Voor Biden komt niemand opdraven. Zolang hij maar zijn werk doet. Zelfs Obama die toch heel populair is heeft niet de krankzinnige "fan-base" die Trump heeft. De MAGA's vinden hem geweldig. Een redder, de enige die Amerika kan redden want dat zei hij ook. Alles wat er mis gaat, maar dan ook echt alles, is hem vergeven of het is niet waar of het is onderdeel van een duivels complot.

Je moet het in de historie zien als de opkomst van Hitler. Die werd ook nabij verafgood. Nu wil ik niet zeggen dat Trump Hitler 2.0 is, of Stalin 2.0 of Jim Jones 2.0 of Charlie Manson 2.0 of David Koresh 2.0 maar hij heeft het playbook meermaals gelezen en als je dat niet doodeng vindt of je nu hartstikke links of hartstikke rechts bent dan spoor je niet.

Voor mensen met kritiek op Trump en MAGA ga ik niet naar Democrats e.d. ik ga naar "life-long" Republicans. En die maken zich zorgen. Dan is er iets mis.