Weet u waarom de Porsche Carrera GT (die van Paul Walker) de widowmaker wordt genoemd en de scootmobiel niet? Dat is alleen maar omdat veel berijders van de scootmobiel reeds weduwe zijn. Dat maakt het ding echter niet minder levensgevaarlijk! De scootmobiel is verreweg het gevaarlijkste vervoermiddel van de planeet. Of, hoe RTL het opschrijft: 'het meest gevaarlijke vervoermiddel'. Mensen die van een scootmobiel vallen gaan in veel gevallen gewoon meteen dood. En vervolgens naar de hel, want voor berijders van scootmobielen heeft Petrus geen sjoelbak gereserveerd in de hemel. Mark Harbers heeft geen idee hoe het kan dat al die brokkenpiloten komen te overlijden, misschien heeft het ermee te maken dat de gemiddelde leeftijd van de berijder van een scootmobiel 89 is? Enfin, no way dat wij op een scootmobiel gaan zitten. Doe ons maar zo'n veilige Carrera GT!