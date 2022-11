Er staan niet heel veel rappers in de Rock 'n Roll Hall of Fame. Met Grandmaster Flash & the Furious Five, Run-DMC, Beastie Boys, Public Enemy, N.W.A., Tupac Shakur, the Notorious B.I.G., Jay-Z en LL Cool J. hebben we het wel gehad. Maar daar staat nu ook Eminem bij. En met 220 miljoen verkochte albums is dat ook best wel terecht. En daar hoort natuurlijke een bedankje + shout-out bij, naar alle vrienden en collega's, tot en met Jazzy Jeff & The Fresh Prince toe. Wat een heerlijk lijstje. Herken ze allemaal!

Inductee US rapper Eminem speaks on stage during the 37th Annual Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony at the Microsoft Theatre on November 5, 2022, in Los Angeles, California.