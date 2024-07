Na 25 jaar komt er een einde aan Slim Shady, zoals Stefano Keizers plots Gover Meit bleek te heten en er een heel personage zit achter de façade van Ludo Sanders, de absolute koning van Meerdijk. Die gozer heet gewoon Erik de Vogel! Welnu, dat geklier met die alter ego's is natuurlijk een flauw kunstenaarstrucje, maar met zijn twaalfde album (The Death of Slim Shady) komt er een einde aan Eminems verzinsel Slim Shady. Gast is natuurlijk een 'technisch' waanzinnige rapper (kunnen we dat zo zeggen?) maar die hakketakketakke-flow (dat noemen ze hier: skippy) is het toch altijd NET niet en met het trucje dat Eminem Eminem speelt zijn we ook wel klaar. Over smaak valt natuurlijk niet te twisten, dus als u met de Overzeas en de Karl Kani-trui naar het fietsenhok wil moet u dat vooral doen. Beste nummer: Tobey, van hierboven. Meer nieuwe muziek: Travis (bekend van Sing, Side en Why Does It Always Rain On Me) en de droompop van Cigarettes After Sex.