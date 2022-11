Ach, tegenwoordig is het zijn van een kenau al reden om te janken.

Arib als voorzitster deed het prima, buiten de kamer soms een kenau, als “anonieme bronnen” moet geloven.

Het past helemaal in deze tijd van huilebalken.

Heeft ze iemand betast? Nee

Heeft ze misbruik gemaakt van haar positie? Nee

Is ze of en toe streng geweest en mensen op hun plek gezet? Dat geloof ik.

Is dat reden om stiekem te klagen?

Blijkbaar.

Janken is van deze tijd en dat kan allemaal omdat Truus & alleman een “veilige werkplek” opeist.

Ik denk dan: “if you can't stand the heat, get out of the kitchen.”

Kan BL wel vinden dat het een hetze is tegen D66, Bergkamp doet vrolijk mee aan het stoelpoot zagen.

En nu blijkt het toch allemaal een beetje anders te liggen.