"Pff, we zullen zien... Iig geloofwaardige uiteenzetting in de vid, alleen wel erg konijnenhollerig tegen het einde (maar dat gaf je ook al aan @ GS).

Al een aantal jaren heb ik zoiets van elke voorspelling dat verder gaat dan 24h is op z'n hoogst plausibel. Alles is mogelijk...

Intussen houd ik blogs van oa Frank Furedi, Pippa Malmgren & Mary Harrington in de gaten. Verder was John Gray @ Unherd ook erg boeiend. En ik moet echt vaker de Subversive podcast van Alex Kaschuta checken, recent te gast @ New Culture Forum: groeiende beweging, The New Right." Wat je er verder ook van die beweging vind, wilde ik er nog bij zeggen, maar 2 tweets vond ik wel genoeg :P

John Gray Part I: Revenge of the technocrats unherd.com/thepost/john-gray-part-i-r...

John Gray Part II: Welcome to the era of tragic realism youtube.com/watch?v=uOYW82PQjzQ

Has Old Conservatism Failed? "The New Right" Offers a Bold Alternative Rooted in Traditional Values. youtube.com/watch?v=rsuh35L4v5o

Dr. Pippa Malmgren

Glocalization drpippa.substack.com/p/glocalization

Size Matters drpippa.substack.com/p/size-matters

Why Are The Ruling Elites So Incompetent frankfuredi.substack.com/p/why-are-th...

unherd.com/author/Mary-Harrington/

En Konstantin Kisin's An Immigrant's Love Letter To The West is gewoon een ffing goed boek. Een herinnering dat het waard is om ergens in te geloven & voor te vechten.

Ok, einde ham in blik (kijkt mod lief aan).