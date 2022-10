Voor alle haters, zure bakfietskankerpitten, Thunbergianen én voor alle fans. Onze Eigen Guus aan het optreden in de Heiligste Aller Poptempels te New York City. Beeld is ruk, geluid is ruk, maar er is tenminste bewijsbeeld, en er brandde nog licht. Dit neemt niemand Guus "The King" Meeuwis meer af. Later meer.