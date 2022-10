Kijk je kunt je wel de hele dag vastlijmen aan de klimaatdiscussie en/of de overname van Twitter, maar de enige discussie die op dit moment echt actueel en belangrijk is, is de vraag of Feyenoord na de smadelijke nederlaag in Oostenrijk nog wel Europees kan overwinteren. En u kent ons van GeenStijl, wij vinden voetbal pas echt leuk worden als we in de krochten van de UEFA-regels kunnen opzoeken hoe het nou precies met die coëfficiënten zit. Komt dat even mooi uit. Vandaar dat we u alvast kunnen verblijden met Het Grote Dit Moet Er Gebeuren Zodat Feyenoord Naar De Volgende Ronde In Europa Gaat Topic, zodat u precies weet wat er moet gebeuren zodat Feyenoord naar de volgende ronde in Europa gaat. Het mooie is: zelfs als ze volgende week tegen Lazio verliezen, kan Feyenoord zich nog plaatsen voor de Conference League. Het ingewikkelde is: als Feyenoord wint, moet het hopen op een overwinning van Midtjylland, maar als Feyenoord niet wint, dan juist niet. Hoe dat zit? Dat leest u na de breek.

Op dit moment zijn er vijf wedstrijden gespeeld in poule F. Aanstaande donderdag speelt Feyenoord thuis tegen Lazio en ontvangt Midtjylland Sturm Graz. Wat de uitslag van Feyenoords wedstrijd ook wordt, de Rotterdammers zijn afhankelijk van die wedstrijd om te weten waar ze precies eindigen in de groep en wat dat betekent voor de rest van hun Europese avontuur.

Feyenoord wint van Lazio...

En Midtjylland wint van Sturm Graz

Dit is voor Feyenoord het gunstigste scenario. Feyenoord gaat sowieso door in de Europa League, de vraag is alleen of de Rotterdammers ook groepswinnaar worden. Alles draait nu om de doelsaldo's van Feyenoord en Midtjylland.

- Als Feyenoord met eenzelfde aantal goals verschil als Midtjylland wint (of beter), is het groepswinnaar en automatisch geplaatst voor de laatste 16 van de Europa League.

- Als Midtjylland met twee of meer doelpunten verschil meer dan Feyenoord wint, is Feyenoord tweede en geplaatst voor de tussenronde van de Europa League en speelt het een wedstrijd tegen een team uit de Champions League.

- Als Midtjylland met precies één doelpunt verschil meer dan Feyenoord wint, draait het om het aantal gescoorde goals. Feyenoord heeft er op dit moment 12, Midtjylland 10. Het team met de meeste goals wordt groepswinnaar. Als Midtjylland met één doelpunt verschil meer dan Feyenoord wint én twee doelpunten meer scoort (bijvoorbeeld 3-1 voor Midtjylland en 1-0 voor Feyenoord), draait het om het aantal gele en rode kaarten. Op dit moment heeft Midtjylland vier gele kaarten meer dan Feyenoord (een rode kaart telt voor 3). Als dat aantal ook gelijk is, dan gaat het om de UEFA-coëfficiënt en is Feyenoord groepswinnaar.

En Midtjylland wint niet van Sturm Graz

In dit scenario is Strum Graz sowieso groepswinnaar en kan Feyenoord alleen nog tweede worden. Dan moet het met twee doelpunten of meer verschil van Lazio winnen. In dat geval wordt Feyenoord tweede en gaat het door naar de tussenronde van de Europa League. Wint Feyenoord met één doelpunt verschil, dan wordt Feyenoord derde en gaat het naar de tussenronde van de Conference League.

Feyenoord speelt gelijk tegen Lazio...

En Midtjylland wint van Sturm Graz

Feyenoord eindigt als laatste in de groep en is uitgeschakeld.

En Midtjylland wint niet van Sturm Graz

Feyenoord eindigt als derde en gaat naar de tussenronde van de Conference League.

Feyenoord verliest van Lazio...

En Sturm Graz wint niet van Midtjylland

Feyenoord eindigt als laatste in de groep en is uitgeschakeld.

En Sturm Graz wint van Midtjylland

In dit scenario kan Feyenoord ondanks een nederlaag toch nog Europees voetbal blijven spelen. Opnieuw draait het om de doelsaldo's van Midtjylland en Feyenoord.

- Als Feyenoord met eenzelfde aantal goals verschil als Midtjylland verliest (of beter), is het derde en geplaatst voor de tussenronde van de Conference League.

- Als Midtjylland met twee of meer doelpunten verschil minder dan Feyenoord verliest, is Feyenoord uitgeschakeld.

- Als Midtjylland met precies één doelpunt verschil minder dan Feyenoord verliest, draait het om het aantal gescoorde goals. Feyenoord heeft er op dit moment 12, Midtjylland 10. Het team met de meeste goals wordt derde. Als Midtjylland met één doelpunt verschil minder dan Feyenoord verliest én twee doelpunten meer scoort (bijvoorbeeld 4-2 voor Strum Graz en 2-0 voor Lazio), draait het om het aantal gele en rode kaarten. Op dit moment heeft Midtjylland vier gele kaarten meer dan Feyenoord (een rode kaart telt voor 3). Als dat aantal ook gelijk is, dan gaat het om de UEFA-coëfficiënt en is Feyenoord derde.