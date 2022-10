This will not stand, Belgen. Tijd voor een Tiendaagse Veldtocht

Hier verder met de berichtgeving over de laffe giftige aanval op Onze Natiestaat door buitenlandse actoren. Gansch museumland is terecht verontwaardigd over deze ranzige actie, en je kunt nu al uittekenen wat de gevolgen van deze schandalige terreurdaad zijn: toegangskaartjes zes keer over de kop wegens torenhoge verzekeringspremies, lange wachtrijen omdat iedereen zich uit moet kleden om te kijken of bezoekers geen "Just Stop Oil" shirt dragen, tolueen-scanners bij de ingang van onze kunsthuizen om de tubes superlijm te detecteren. En heel veel stomme euroshopper-replica's in onze musea, en de originelen diep weggestopt in elite-kluizen. Bedankt hoor, strontvervelende kudtwerklozen met een Thunberg-complex.

De Belgische vandaalplakker zou volgens HLN.be ene Wouter Mouton zijn, een vervelio die al eerder toesloeg in België. Deze knakker dient levenslang in een kerker weggestopt te worden, en zo niet dan maar naar België om Manneken Pis oranje te verven, die verschrikkelijke Tom Waes aan het Atomium vast plakken, en 500 windmolens installeren op de Grote Markt van Brussel. Gentlemen, start your engines.

Vermeer. Inspiratie voor velen...