:

" hij "

Waarom neem je zonder eerst te vragen gelijk zomaar aan of het een "hij" is? Het doet er namelijk niet toe. Er zijn veel meer pechstudenten, mannen en vrouwen, met veel studieschuld.



"Misschien had hij tijdens de studie een bijbaantje moeten nemen en niet boven zijn stand lopen leven."

Sorry, maar dit is niet alleen een vooroordeel maar ook een beschuldiging die niet klopt.

Vaak reageer ik niet op vooroordelen, maar dit is een beschuldiging die niet klopt. Het voorbeeld had tijdens de studieperiode een bijbaantje (minimumloon) en leefde niet boven de stand.

" Maar terugbetalen hoeft niet bij een minimum inkomen, "

Is ten dele waar, maar ook afhankelijk van welke aflosregels er gelden. Er zijn er momenteel vier verschillende, dus niet voor iedere pechstudent gelden dezelfde regels.

"het klinkt in mijn oren nogal als "

Klinkt als.

Waarom er dan gelijk ook vanuit gaan dat het dan wel zo zal zijn? I.p.v. vragen of het zo is?

"En dat vingerwijzen naar andere generaties snap ik niet."

Dat doet het voorbeeld ook niet. Dat doe ik.

Het is MIJN generatie, en die daarvoor, die op de politieke partijen hebben gestemd die deze regels hebben bedacht. Niet die pabostudenten want die waren toen nog te jong om te stemmen.

"Deze instelling lijkt mij niet aantrekkelijk voor een partner ook... "

Ik zeg net dat ik dat doe, en niet het voorbeeld. Zo ga je in één pennestreek van een onjuiste aanname naar een onjuiste conclusie. Dan haak ik af. Waarom zou ik me blijven verdedigen daartegen? Zinloos. Zonde van de tijd.

"het stap-budget."

De vermelding van het stap-budget is vast aardig bedoeld, maar gaat over iets anders. Los van dat met het stap-budget maximaal 1000 euro subsidie verkregen kan worden, en die 1000 euro niet voldoende is om een serieuze opleiding van 4 jaar of door studeren aan het HBO te kunnen bekostigen ... ik had het over schadeloos stellen van de pechgeneratie.



Je stelt de pechgeneratie niet schadeloos door ze om te scholen. De facto zou dat voor velen ook neerkomen op een vergroting van de studieschuld.