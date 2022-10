Wellicht relevant. Maar we gaan naar een recessie toe. En er is vrij weinig wat we kunnen doen behalve MINDER uitgeven. Daarna kunnen we weer los.

Dus vraag jezelf af. Heb je echt zo'n meloensalade nodig? Hoe lager de vraag van ons, hoe beter de markt zich gaat corrigeren in ons voordeel. Dit is geen grapje. Het enige wat we zelf kunnen doen is MINDER uitgeven zoveel minder als maar kan. Het enige wat de overheid kan doen is het "kunstmatig" te duur maken.

Maar goed. We komen er goedschiks of kwaadschiks zelf wel achter. Ergens is het droevig dat we denken dat omdat we het "goed" hebben gewoon alles kunnen blijven doen.