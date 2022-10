Zo mensen. Maak kennis met Shefali Razdan Duggal (50), de opvolgster van de door NPO en D66 zo gehate succesvolle immigrantenzoon /ambassadeur Pete Hoekstra (2018 - 2021). Mevrouw is sinds vandaag officieel de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, en vandaag mocht de verzamelde wereldpers van het Roofstaatje aan de Noordzee een Ferrero Rocher komen happen in de residentie. Razdan Duggal komt uit de telefoonklapper van Barack Obama (dus de oude wereldorde is bijna hersteld) en is van zichzelf een Kashmiri Pandit uit Uttar Pradesh, India. Inlezen in heur bio kan hier verder op de wiki. Speculeren wat voor reptiel (komodo-varaan, gekko, agama) het eigelijk metaforisch is, kan in de comments.

Drinkt cola

Kijkt streng

Arriveerde per koets. Heul duurzaam!