Guttegut, 13 kilometer.

Ik reed meer dan 13 kilometer per dag tijdens mijn studiejaren: over de dijk, in weer en wind.

Tuurlijk had ik ook weleens de pest in: als het regende of sneeuwde of ik mij simpelweg verslapen had.

Maar er was gewoon geen alternatief ...

Of de jeugd/jongvolwassenen het willen? Neen joh: daar worden ze moe van.

En of de jeugd/jongvolwassenen het nog kunnen? Denk het niet: het is immers opgevoed als achterbankgeneratie.