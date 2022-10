"Ik geloof dat we worden bestuurd door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen', zei Baudet in een interview met de Amerikaanse website Geopolitics & Empire, die dezelfde ideeën aanhangt.''

Nou geloof ik voor geen seconde dat Baudet dit werkelijk gelooft; hij zwakte eea ook meteen weer af:

"Baudet stelde dinsdag in een reactie op de ontstane ophef dat hij slechts een 'metafoor' had gebruikt.''

Maar die 'metafoor' is dan wel weer van een hele ranzige soort:

"Volgens anderen deed Baudet zijn uitspraken welbewust. Zij wijzen erop dat de reptielentheorie een antisemitische oorsprong heeft en menen dat 'reptielen' beeldspraak is voor 'joden''

Baudet - en zijn hele onfrisse aanhang - is 'gewoon' een hardcore antisemiet, en bevindt zich daarmee in een ander 'kamp' waartegen hij zich ook fel afzet: de moslims zijn op een heel enkele uitzondering na, ook allemaal antisemieten die denken dat 'de joden' de 'wereldheerschappij' bezitten.

En voor de rest is Baudet natuurlijk wel een getikteling die in allerhande 'complotten' gelooft:

"De FvD'er beweerde onder meer dat er een welbewuste 'homeopathische verdunning' van de Nederlandse bevolking gaande is, plaatste 'vraagtekens' bij het gegeven dat de MH17 is neergehaald door de Russen, herhaalde keer op keer dat de corona- pandemie een verzinsel is van het World Economic Forum (WEF) om burgers onder controle te krijgen, trok in twijfel dat Al Qaida verantwoordelijk is voor 9/11 en suggereerde recentelijk nog dat Sigrid Kaag is opgeleid als spion voor de geheime dienst.''

Het is een rare teloorgang van iemand die m.i. totaal niet dom is, waar ik het op bepaalde punten ook mee eens ben/was, maar die volledig van het padje is geraakt, en dus niet meer serieus te nemen is.