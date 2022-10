Ook het naïsoleren van woningen is nogal prettig voor al die schimmelzooi.

Ga maar na: stop de spouwmuur vol met plastic en die hele ruimte kan het vocht van de binnenmuur helemaal niet meer afvoeren. Er zitten namelijk zogeheten 'stootvoegen' of muurventilatieroosters in uw buitenmuur. Zouden die er niet zitten, dan slaat het vocht neer als condens tegen de spouwzijde van de buitenmuur en sijpelt dit langzaam maar zeker naar beneden, alwaar het zich op de fundering ophoopt. De binnenmuur gaat dit vocht opnieuw opnemen aan de onderzijde. En in combinatie met huisstof en wat houten vloerplinten levert dat binnen twee weken al een schitterend herfsttafereel op.

In na-geïsoleerde, ongeventileerde huizen worden de herfsttaferelen zo niet nóg spectaculairder. Want het vocht in de binnenmuur hoopt zich in de gehele lengte en breedte maximaal op én uiteraard ook rondom de plinten. Daardoor óók mooie schimmelpatronen op de ondermuur, maar zeker ook opbollend stucwerk, rottend behangwerk, afbladerende latex en elfenbankjes op uw binnenkozijnen. Schitterend!

Maar ook de hele luizensantekraam in uw huis zal welig tieren. Papa's kunnen zich beter maar wekelijks grondig ontdoen van gezichtsbeharingen, danwel de rectaal- en genitaalvegetaties, want al dat schurfterig mijtenspul floreert bij vochtpercentages van >90%. Dergelijk percentage haalt u al snel als u samen met uw eega een degelijke batszondag zonder pyama in bed doorbrengt zónder te ventileren. Heerlijke tijden voor van allerlei biologisch spul dus!

Tenslotte is het verstandig om Uw Ministerium (m.n. Rob Jetten) bedanken voor het feit dat naïsoleren dus ook écht de biodiversiteit ín Uw woning vergroot!