"Namelijk op die verschrikkelijke Geert Wilders en/of die verschrikkelijke Hugo de Jonge."

Ach, gaan we weer. Wilders weet niet, of veinst niet te weten, dat gemeenten een percentage sociale huurwoningen alloceren aan de meest kwetsbare groepen mensen. Onder die groepen moet je vooral denken aan mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats, en ook chronisch zieken e.d., ook gewoon Nederlanders dus. Geertje weet niet, of veinst niet te weten dat statushouders die in een AZC zitten en dus mogen wonen en werken in Nederland ook thuisloos zijn en dat de gemeenten en woningbouwcorporaties deze kwetsbare mensen met enige regelmaat voorrang geeft boven de mensen die 20 jaar op een woning willen wachten.

Wacht. Wat zei ik? Willen wachten? Ja. Dat zei ik inderdaad.

Want als je bijvoorbeeld perse in Amsterdam Zuid wil gaan huren maar niet genoeg verdient voor de vrije sector kan je heel lang wachten. Wel 20 jaar of meer. Je krijgt dan ook geen voorrang omdat je gewoon nog een vaste woonplaats hebt en onder jou zijn er mensen die dus wel echt diep in de stront zitten. Iemand die boven zijn of haar stand wil leven zal moeten wachten tot alle naar schatting 30.000 - 40.000 mensen per jaar die in een daklozenopvang, blijf-van-mijn-lijf opvang, begeleid wonen moeten vinden en AZC zitten e.d. zijn ondergebracht. Want die krijgen nu eenmaal vaak voorrang en ergens wel begrijpelijk.

In Almelo o.i.d. kan je een sociale huurwoning krijgen en dan moet je iets van 2-3 jaar wachten. Wil je in hartje Amsterdam een sociale huurwoning krijgen dan is 20 jaar wel de verwachting en moet je maar hopen dat er een scheefwonende boomer snel doodgaat.

Niet dat er niets mis is met het aanbod van sociale huurwoningen hoor. Er is een groot tekort. Maar dan moet je echt kijken naar de boosdoeners en dat zijn de pandjesbazen en woningcorporaties die ondermaats sociale huurwoningen opleveren want geld verdienen, je weet tog, niet naar de sloebers die in een opvangcentrum ergens zitten te wachten op een kansje tot een normaal leven.

TL;DR? Wilders roept maar weer wat voor de bühne en vergeet terloops dat hij alweer 25 jaar meeloopt in de Kamer en nog NOOIT iets voor elkaar gekregen heeft. Je zou maar PVV stemmen en keer op keer in die dampende stierenstront trappen. Arme mensen. Velen hebben het wel moeilijk en hoeven van Wilders niets anders te verwachten dan een leeglopende onderbuik.

PS Hugo is een masochist, hij pakt elke keer de baantjes die het meest ondankbaar zijn.