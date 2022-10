Protestsongs. Ik heb geen idee of die tegenwoordig nog wel eens gemaakt worden, daarvoor volg ik de hedendaagse muziek te weinig. De meeste protestsongs die ik ken, stammen uit de jaren 60, de hoogtijdagen van de zg ‘protestgeneratie’, en de tijd dat de Vietnamoorlog werd gevoerd. Mensen van mijn leeftijd – ben nu 68 – hebben ze destijds allemaal op de radio gehoord: Donovan met ‘Universal Soldier’, Barry McGuire met ‘Eve Of Destruction’, Simon & Garfunkel met ‘Scarborough Fair’, Country Joe tijdens Woodstock met de ‘Vietnam Song’, onze eigen Boudewijn de Groot met ‘Meneer de President’, ook The Shoes, dacht ik , met ‘Wasted Words’. Alleen ‘Army Dreamers’ van Kate Bush is van een latere datum. En ik vergeet vast nog wel iets.

Ik was dus redelijk verbijsterd toen ik ontdekte – ergens tweede helft jaren 70, toen ik überhaupt alle jazz aan het ontdekken was – dat misschien wel de aller aangrijpendste protestsong ever al in 1939 werd gezongen door Billie Holiday. Ik zou een linkje kunnen plaatsen met alleen de song, maar ik wil graag ook de inleiding tot de song laten zien/horen uit die geweldige documentaire over Billie Holiday uit 1984: ‘The Long Night of Lady Day’.

In het fragment vertelt Barney Josephson hoe hij eind jaren 30 in New York een ‘interracial’ nightclub/jazzclub wilde openen, waar iedereen welkom zou zijn: de artiesten/musici uitsluitend op basis van hun talent en niet hun kleur, en als gasten werden zowel witte mensen verwelkomd als mensen van kleur (ik gebruik hier even bewust de politiek-correcte termen; wil hier niet de tigste discussie dáárover starten). En dat was voor die tijd nog tamelijk revolutionair. Wij kunnen het ons nu nauwelijks meer voorstellen, maar de VS was in die tijd nog zeer gesegregeerd. Anyway, Billie Holiday werd één van zijn vaste zangeressen.

En dan, zo vertelt Josephson, loopt er op een avond een jongeman zijn zaak binnen met een song waarvan hij zegt dat hij graag zou willen dat Billie het zingt. En dat doet ze. En ook dat kun je je dan weer nauwelijks voorstellen: zo’n song in die tijd, ver vóór die protestsongjaren 60, maar ook 15 jaar vóórdat Rosa Parks weigerde haar zitplaats in de bus af te staan aan een witte passagier, en de civil rights movement van Martin Luther King begon.

Als je de link hebt aangeklikt, moet je even naar minuut 25.50 gaan, en vanaf daar kijken. Het duurt alles bij elkaar ca 6/7 minuten. Het staat iedereen uiteraard vrij om de hele docu te bekijken, maar ik kan me ook goed voorstellen dat je denkt: pfff, een docu van anderhalf uur, zo laat op de vrijdagavond in het stamcafé, dat trek ik effe niet. Maar bekijk hem dan in zijn geheel op een moment dat het je beter uitkomt. Ik kan het van harte aanbevelen, is zeer de moeite waard.

www.youtube.com/watch?v=pg9BXGG35ZM