U kent het wel. Avondje stappen, paar bakkies erin, even uitrusten, gaan zitten op een scooter, die scooter in de gracht flikkeren, en dan wegrennen. We zijn allemaal jong geweest, dus erg flauw weer dat de eigenaar van de scooter daar niet om kan lachen ("uit het water gevist en total loss verklaard") en aangifte heeft gedaan. Nog flauwer dat de eigenaar van de scooter beelden heeft van de actie en erg benieuwd is wie die jongens zijn. En misschien wel het allerflauwst dat wij van GeenStijl u nu vragen of u een van de jongens bent of kent die op 29 september in Amsterdam een scooter in de gracht hebben gegooid. Zo ja, stuurt u even een mailtje naar redactie@geenstijl.nl, dan brengen wij u in contact met de eigenaar. Dankuwel!