Okee even samenvattend. Een compleet doorgedraaide gek valt een land binnen. De president van dat land heeft niks meer te verliezen en begint door overwinningen op het slagveld slachtveld steeds grotere, stoerdere en duisterdere taal uit te slaan. En aan de machtigste knop met de grootste ballen zit een seniele mafketel, een dement en wiebelig wrak, een dinosaurus van 400 jaar oud die namen vergeet, wartaal uitkraamt, mompelt, stamelt, hakkelt, blundert en wankelt, als hij voor de verandering een keer niet is omgeflikkerd. En die gozer - Joe Biden - waarschuwt nu voor totale destructie. Biden spreekt over Poetin als 'a guy I know fairly well' en dan zegt-ie: "'We have not faced the prospect of Armageddon since Kennedy and the Cuban Missile Crisis'. He suggested the threat from Putin is real 'because his military is — you might say — significantly underperforming'. (...) 'I don’t think there is any such a thing as the ability to easily use a tactical nuclear weapon and not end up with Armageddon', Biden said." Waarvan akte. Maar er is dus een oorlog, kennelijk staan we aan de vooravond van totale destructie, en naast al die labiele variabelen in de frontlinie staat de allermachtigste natie van het heelal onder leiding van een broze idioot die geen flauw idee heeft van wat er gaande is en wat-ie zou moeten doen, omdat-ie veel te druk is om ervoor te zorgen dat hij zijn bejaardenpamper niet volzeikt. Waar hebben we deze mafklappers toch aan verdiend?