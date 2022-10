@P. Breidel | 06-10-22 | 19:44: Als zelfs Amerikaanse maatschappijen betere service verlenen, dan moet je je als maatschappij achter de oren krabben. Zelfs Delta biedt inmiddels hogere kwaliteit. Die afbraak van kwaliteit is al jaren geleden ingezet, met bezuiniging op letterlijk alles. Van

ridicuul slecht entertainment - echt, er zit geen normale film meer tussen - tot treurige maaltijden in alle klassen. Business Class in opstelling van 2-2-2 zodat je over je buurman moet heenstappen. Dat heeft toch gewoon geen fuck met business class te maken? KLM is vooral een heel kostenefficiënte maatschappij geworden waarmee ze Air France financieel een dienst bewijzen, maar het is wel echt ten koste gegaan van kwaliteit. British Airways, Air France, Swiss, stuk voor stuk vele malen beter dan KLM, met name op lange afstanden. Ik weet niet wat jij ziet op die vluchten wat ik niet zie, maar het is in 15 jaar tijd schrikbarend hard achteruit gegaan.