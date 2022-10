Ja, leuk hoor, op de foto met die islamitische schooiers van de Taliban. Hier in Nederland was het jaren geleden een tijdje een soort rage, vooral onder BNers van de derde garnituur, dacht ik, om selfies te maken met Willem Holleeder. Totdat het natuurlijk 'chrystal clear' werd wat voor smeerlap het werkelijk was (alsof dat niet al veel langer duidelijk was).

De islam is feitelijk overal waar ze het voor het zeggen heeft, een zwaar kutgeloof, en varieert slechts in gradatie van 'kut tot uitermate kut'. En altijd en overal in die stoffige stinklanden zijn vrouwen en meisjes zwaar de sjaak.

"The brave women of Afghanistan are also marching - for even more basic rights than Iranian women - and they too are being attacked and arrested. And at least 35 mostly young women were killed when an educational centre was bombed on Friday.''

"The Taliban opened fire at a Women’s protest in Kabul.''

En hier in Nederland? Nobody cares. Zijn er grote protestdemonstraties, zoals toen George Floyd tijdens zijn arrestatie het leven liet? Ik heb ze niet gezien.

"Vrouwen staan overal op voor Mahsa Amini, zij tonen moed en hoop''.

schept Ahmed Marcouch op de Joop op. Maar ik heb dat niet gezien. Hier in Den Haag reed ik vorige week (of de week daarvoor) toevallig langs Den Haag CS, en daar was toen een demo gaande tegen die vrouwenonderdrukking in Iran. Het waren er 200 tot hooguit 300, schat ik, en volgens mij uitsluitend mensen van de Iraanse diaspora. Ook als er nog 1 of 2 andere protesten waren (Amsterdam wellicht) waren dat Iraanse diaspora mensen.

Die andere ca 1,2 miljoen moslims hier te lande zal het allemaal worst zijn. Alleen dat TK lid voor D66, die Fonda Sahla, sprak zich uit vóór die vrouwen in Iran die hun hoofddoek afdeden en hun haar afknipten. Dat is de enige moslim die ik erover heb gehoord, en ipv dat Die Sahla nou eens een keer een echt krachtig statement maakte, bv om uit solidariteit haar hoofddoek een maand lang niet te dragen, gebeurde er verder niks.

En 'op vakantie' gaan naar Afghanistan? Ik kan het iedereen van harte afraden.