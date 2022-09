TOEVAL????

Ja dit wist je gevoelsmatig natuurlijk al, maar zo zwart op wit doet toch pijn. "Het gaat om 903 bedrijven die voor minstens 50 procent eigendom zijn van een Chinees moederbedrijf of van de Chinese staat. (...) De bedrijven zijn actief in onder andere de Rotterdamse haven en de telecom- en energiesector." En een beetje zoals in Rusland, kent het grote bedrijfsleven in China geen private sector zoals West-Europeanen het concept private sector begrijpen. Lang verhaal kort, 903 Nederlandse bedrijven zijn het eigendom van de Chinese Communistische Partij. En dat brengt risico's op spionage, vergaande afhankelijkheid in vitale infrastructuren en sabotage met zich mee.

De Chinese overnames concentreren zich op logistieke sleutelpunten als de haven van Rotterdam, biotech, computerchips en zon- en windenergie. Ook rond 's lands TU's duiken ZE op. "Verder duiken Chinese hightechbedrijven op rond technische universiteiten in Nederland, zoals in Eindhoven. Uit ons onderzoek blijkt dat op de High Tech Campus in die zelfde stad minstens acht Chinese bedrijven zijn gevestigd die zich richten op hoogtechnologische kennis, zoals chiptechnologie en lithiumbatterijen."

China-deskundige Jonathan Holslag vat het puntig samen: "We moeten er rekening mee houden dat China samenwerking ziet als middel, niet als doel. Het is een middel om op lange termijn onze technologie, onze kennis te pakken om niet meer afhankelijk te zijn van andere landen." Smaakt dan toch ineens anders, de #49 met rijst.