Zoals mijn fans hier weten werk ik nu bij het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Mijn collega's (v/v/x) zijn meestal ziek, zwak of misselijk. Indien überhaupt aanwezig en niet op cursus of in een meting. Of op vakantie. Ze werken ook veel hybride, want angst voor de Apenpokken. Of hun kat, hond of goudvis is ziek.