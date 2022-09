Uw grootstedelijke problemen (havermelk op, bakfiets mag niet mee de pont op, enz.) vallen weer eens in het enorme niet bij de kleinburgerlijke ellende die nu toch weer plaats heeft gevonden in de provincie. Bij de bekerwedstrijd Go Ahead Kampen - WHC (4-0, doelpunten Wilbert Wessels 2x, Kelvin Groothand 1x, Jarni Koorman 1x) wilde verslaggever Henk Lodewijk van Loco FM (Oldebroek) een van de doelpunten van Wilbert Wessels doorgeven aan de miljoenen luisteraars. Loco FM werkt voor sportuitzendingen samen met LOE Media (Elburg) en u raadt het al: presentator Willem Vlieger schakelde tijdens het slome verhaal van neut Lodewijk, over de leepheid van superspits Wilbert Wessels, die wij hier op de redactie vooral kennen als 'de Inzaghi van Kampen', door naar de wedstrijd tussen vv Nunspeet en Owios. "IK HEB TOCH GODVERDOMME EEN DOELPUNT MAN DONDERSE ZEIKERDS!" Nou, en presentator Willem Vlieger laat zich natuurlijk niet 'afvloeken', dus was het zijn laatste uitzending bij Loes... noord nooeuhhhh noords euuhhh Veluwe Sport... of hoe dat ook mag heten. PER DIRECT. Of tenminste, na de klok van 5 uur.