Eigenlijk een best aardige uitleg ware het niet dat Hitler een uitgesproken spuughekel had aan socialisten. Wat wel zo is is dat Hitler vaak dingen zei om de paupers achter zich te krijgen. Socialisme was destijds razend populair onder het plebs. Zelfs joden trouwens. Hitler ging akkoord met de naam, mixte socialistische praat met ultranationalisme (zeg maar fascisme) kreeg zo een fiks deel van het volk achter zich en de industrie. Greep zo de macht. Maar de Duitsers die Hitler maar niets vonden kwamen er snel achter dat er niets "sociaal" was aan Hitler.

Overigens was Hitler zo goed in "het volk" toespreken (of voorliegen) dat de piepjonge socialist Joop den Uyl erg gecharmeerd was van Hitler. Dat duurde ook niet lang. Eigenlijk vergeten door iedereen maar het wordt nog steeds aangehaald door extreemrechts om te "bewijzen" dat Hitler een socialist was ofzo. Maar goed, gelukkig zijn extreemrechtse mensen doorgaans niet de scherpste messen in de keukenla.