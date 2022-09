Maar over varkentjes wassen gesproken: die nieuwe bestuurscultuur. Kabinet en coalitie komen bij elkaar om de energierekening te bespreken. Dualisme in je broekje. De Coalitie is dus de meerderheid in de Tweede Kamer die op de regering dient toe te zien!

We hebben een minister van Economische Zaken, van Sociale Zaken en zelfs eentje van Klimaat die namens de regering "zaken doet" met de energiesector. We hebben een minister voor Armoedebestrijding die druk onderhandelt met de energiesector. De minister van Financiën riep het al eerder, in heur geliefde Brussel: het klootjesvolk moet minder verbruiken!

Nu ben ik allesbehalve christelijk (*) maar binnenkort in Rutte V: een minister voor Honger. Gedeelde smart: in de rest van de Derde Wereld is schraalhans ook keukenmeester. Daar komen ze blijkbaar ook niet echt aan verbouwen toe.

(*) Rooms-katholiek. Ik ben nou eenmaal gedoopt.