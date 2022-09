Bent u vanochtend ook wakker geworden met een super gevoel en hebt u daarna super de tandjes gepoetst, super(kort) gedoucht en super ontbeten? Dat is geen toeval want het is vandaag Super Zondag. Een super dag om super op de bank te zitten voor de super televisie met maar liefst vier super evenementen op het programma. Uiteraard kunt u bij ESPN om half 3 naar PSV-Feyenoord kijken, een super wedstrijd tussen twee super ploegen. En dan is er om kwart voor vijf AZ - Ajax, óók al een super wedstrijd tussen twee super ploegen. Ondertussen vertrekt onze super collega Mosterd voor de Dam tot Damloop (live bij NH NIeuws) en dan is er ook nog de super Polderscross met allemaal super veldrijders in Kruibeke op Eurosport. Wat een super excuus om vandaag helemaal NIETS uit te vreten.

UPDATE: PSV geeft cadeautje, Idrissi pakt het uit, 0-1 Feyenoord

UPDATE: 1-1 Branthwaite

UPDATE: Feyenoord helemaal het Noorden kwijt, Gakpo maakt 2-1

UPDATE: Knotsgekke super middag nu al, Danilo maakt tegen verhouding in 2-2

UPDATE: Til maakt vlak na rust 3-2 tegen zijn oude club

UPDATE: Mosterd binnen in 1u37m

UPDATE: Schitterende 3-3 van Kökçü

UPDATE: 4-3 PSV door Obispo

PSV-FEYENOORD: Afgelopen, knotsgekke 4 - knotsgekke 3