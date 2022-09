Wekenlang kon Rutte de hete aardappel doorschuiven. Pas met Prinsjesdag komt alles uit de hoge hoed! Geen gegevens, modellen of debat, de politieke poppenkast mocht op pauze. Behalve alles dat illegaal gelekt wordt. Een goednieuwsshow die klakkeloos wordt overgenomen en doorgeplaatst. Enige feiten, verificatie, nuance of zelfs onafhankelijke duiding zijn zorgvuldig onmogelijk gemaakt.

Dit klinkt een beetje als een verdachte die in beperkingen zit, terwijl aanklagers zonder bewijzen smeuïge persberichten naar buiten sturen. Dat is eenzijdige trial-by-media. Scoren via de pers, terwijl je de verdachte en zijn advocaat verplicht zwijgen. Je zakelijke reputatie wordt vernietigd, je mag je niet verweren, maar wel jaren wachten op een eventueel proces of rehabilitatie.

Wie braaf meehuppelt met deze perskaravaan is de kinderopvangtoeslagenaffaire vergeten. Duizenden kinderen werden ontvoerd, pas enkele herenigd met hun ouders. Onschuldpresumptie, inzage in je dossier of rechters die onze overheid niet als trouwe lemmingen volgen zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Deze gelekte “samenvatting” van de miljoenennota dient u te negeren.

Het WODC was vernietigend over de jeugdzorg waar die kinderen inkwamen. Jeugdzorg werd over de schutting gegooid bij gemeenten, samen met de helft van de financiering. Het resultaat is zo erbarmelijk dat de inspectie het opgeeft en rechters hebben een dilemma tussen de huidige thuissituatie of een nomadisch bestaan in de jeugdzorg zonder langdurige relaties of juiste hulp.

Beoordeel uw volksvertegenwoordigers op de merites. Terwijl u het niet meer gaat redden, wacht u braaf hoeveel hulp u krijgt. Er wordt gestaakt, maar loonsverhogingen ver beneden inflatie kosten mensen de kop. U krijgt volgend jaar een doekje voor het bloeden, en knikt alvast dankbaar. Je ziet burgers kruipen over het trottoir richting de voedselbank, het pandjeshuis en de sportschool om te douchen.

De politici hebben geen enkele angst voor u als kiezer. U stemt op deugende partijen die elkaar de bal toespelen. Ondertussen had Amalia meerdere beveiligers nodig op een geregisseerd fotomoment en is daarna niet meer in haar studentenhuis, sociëteit of campus gezien. De premier en prinses worden bedreigd met ontvoering of aanslag door de mocromaffia. Ondermijning bereikt de top.

Een paar honderd asielzoekers voor Ter Apel was groot nieuws. De tienduizenden andere daklozen in Nederland zijn dat niet. De honderdduizenden mensen die geen kans maken op een eigen woning vergeten we en we kijken niet naar migranten gevangen in Europese tentenkampen onder slechtere omstandigheden. We zijn barmhartig voor de enkeling met een gezicht en vergeten de massa.

We hebben een tunnelvisie op een groepsgrootte die nog op een beeldschermpje past. Als de groep groter wordt, je te ver moet uitzoomen, je geen personen kunt herkennen, dan kan je ook niet meer voorstellen, mee identificeren of inleven. Dan bestaat in de publieke opinie of politiek opzicht het probleem niet meer. Dan bent u een nummertje in een spreadsheet, en dat is uw laatste rustplaats.

De pensioenhervormingen gaan over 1500 miljard die Nederland verzameld heeft. Het wordt alleen in omvang overtroffen door de beloften en verwachtingen die eromheen hangen. De groep 40 tot 50-jarigen valt tussen wal & schip, zoals eerder voorspeld. De minister stond met een mond vol tanden in de Kamer, haar mooie plannen waren niet doorgerekend voor de huidige inflatiecijfers.

Pensioenen zijn in de jaren negentig geplunderd via premievakanties, ongedekte VUT-regelingen en de uitnamewetten van Ruud Lubbers. Het rijk deed een greep in de kas, maar kiest nu liever voor de grote wisseltruc, dan netjes 80 miljard terugbetalen aan het ABP. De schade wordt verdeeld tussen werknemers & gepensioneerden, werkgevers (ook bij andere fondsen) zijn de lachende derde.

Klimaatpaus Jetten is in zijn nopjes met de gasprijs. Hij is er trots op dat we de hoogste van Europa hebben. De totale paniek hoe u uw rekeningen betaalt, zal u als een zweep motiveren tot een snelle energietransitie. Hij ziet zijn utopische fantasie in totale extase versneld uitkomen. Dat er voor die dromen geen installateurs, zonnepanelen, bouwvakkers, accumuren en technici zijn, begrijpt hij niet.

Slechte isolatie in een huurwoning als een gebrek erkennen, was hem weer een brug te ver. Dan zou je via een aangevulde gebrekenlijst in aanmerking komen voor tijdelijke huurverlaging. Mensen die huren hebben geen pressiemiddelen en zien hun laatste geld letterlijk naar buiten waaien. Mensen in een koophuis hebben geen € 130.000 om te investeren in warmtepompen, zonnepanelen en isolatie.

De gasbel is bijna leeg. Ruim tachtig procent is er al uit. De 440 miljard opbrengst weggespoeld in weggeeffeestjes aan stemvee. Van de 19 miljard kuub die we jaarlijks oppompen is 17,5 miljard al in lange termijncontracten goedkoop verkocht aan het buitenland. Slechts anderhalf miljard is voor ons. Nederlands gas gaat in België voor minder dan de helft over de toonbank.

Dit kabinet zorgt beter voor de EU dan voor U.