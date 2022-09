nos.nl/artikel/2444621-rechts-blok-wi...

De NOS struikelt bijna over de eigen vingers om toch vooral duidelijk te maken dat deze verkiezingsuitslag niet Deugt. Zo veel mogelijk negatieve typeringen:

- de radicaal-rechtse Zweden Democraten

- de rechts-populistische Zweden Democraten

- Radicaal rechts gaat dus van politieke paria naar een partij met een sleutelrol binnen de Zweedse politiek

- 'rechts'

De Sociaaldemocraten worden daarentegen gewoon genoemd:

- het centrumlinkse blok

- sociaaldemocratische SAP

- De sociaaldemocratische regering van Andersson

nos.nl/artikel/2444199-zweden-naar-de...

In een eerder artikel werd Greta 'how DARE you' Thunberg er bij de haren bijgesleept om nog wat extra sfeer te maken:

<< De bekende Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (19) mocht voor de eerste keer stemmen bij landelijke verkiezingen. Zij roept mensen op te stemmen met "solidariteit en empathie". >> In haar tweet zegt Greta ook: "tänk på andra som inte är lika lyckosamma" (think of others who are not as fortunate). Iets met Stockholm-syndroom.

Ongetwijfeld ook om de suggestie te wekken dat iedereen die zich zorgen maakt om klimaatverandering, automatisch voorstander moet zijn van onbeperkte immigratie.

Nu heb ik veel te weinig verstand van Zweedse polletiek om te beoordelen of de Zweden Democraten een helemaal frisse club zijn. Maar het is bijzonder wonderlijk hoe iedereen zich nu weer als een geslagen hond loopt te beklagen. Hoe kan het nou dat toch de Fatsoenlijke mensen niet hebben gewonnen! :(

De Sociaaldemocraten vormen al sinds de Tweede Wereldoorlog bijna altijd de regering. En als je dan opeens Zweedse steden niet meer herkent, er een explosie is van wreed geweld (en van explosies), verkrachtingen, bendes, steek- en schietpartijen op straat; dan komt er toch een moment dat men een beetje begint te mörren.

Zelfs nu lees je hier in elk nieuwsbericht nog steeds dat grote thema's bij de Zweedse verkiezingen inflatie en energieprijzen waren, en ohja, ook het 'bendegeweld'. Niet superbelangrijk dus, inflatie en energieprijzen zijn ook heel erg. De NOS omschrijft het bendegeweld als: "wilde schietpartijen tussen rivaliserende groepen, die grotendeels bestaan uit jongeren met een migratieachtergrond". Dat is steeds dezelfde standaardzin die wordt gebruikt. De term 'raddraaiers' werd ook meerdere keren genoemd. Door het te framen als geweld tussen bendes zou - ten onrechte - de indruk kunnen worden gewekt dat de Gewone Zweed er niet zo veel last van heeft. Terwijl de hele samenleving volledig wordt ontwricht.

En elke keer weer wordt opgeschreven dat de Sociaaldemocraten zelf al nadenken over meer geld voor politie en zwaardere straffen voor wapenbezit, "om de wind uit de zeilen te houden van populistisch rechts". En ook in Denemarken zou een strikt migratiebeleid worden gevoerd om "de wind uit de zeilen te houden van populistisch rechts". Populistisch rechts, wind uit de zeilen. Die omslag vindt niet plaats omdat de hele boel compleet uit de hand loopt, of om te proberen het land weer veiliger te maken, of omdat een meerderheid daarvoor heeft gestemd (wie zijn toch die mensen?), nee, dat gebeurt om populistisch rechts de wind uit de zeilen te houden.

Ik hoop dat een nieuwe regering met een kritischer kijk op immigratie en integratie een begin kan maken met het verminderen van criminaliteit en segregatie. Dat gaat zeker niet makkelijk worden, want de problemen zijn enorm. Grote groepen die 'het westen' haten, en er hele andere normen en waarden op na houden. En dat is vanzelfsprekend niet alleen in Zweden aan de hand. Het wordt er allemaal niet echt gezelliger op.