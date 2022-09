Dit geldt voor iedere partij. Ze zijn allemaal losgeslagen van hun roots. Ten tijde van Wiegel en Den Uyl waren er gezonde tegenstellingen. Men hield elkaar in evenwicht. Tegenwoordig vissen ze allemaal in dezelfde vijver en schuift alles naar "links". Gevolg is dat er zonder enige rem allemaal foute beslissingen worden genomen en slecht beleid wordt gemaakt. De correctie is zoek. De gezonde correctie uit de jaren 70 zou nu weggezet worden als x fobie of racisme.

Dit geldt voor coalitie én oppositie.

Ik ben bang dat we op een point of no return staan. Mede door de invloed van Brussel.

Willen we weer terug naar een gezonde politiek, dan zullen we terug moeten naar het model van de vroegere EEG. Dus alleen een economische samenwerking.

Doen we dat niet, dan is iedere landelijke politiek reddeloos verloren.