Je hebt hier zeker een belangrijk punt te pakken. Iedereen moet gewoon bezig zijn met het verkeer en niets anders; het is gewoon te druk en te gevaarlijk om 'eventjes' niet op te letten. Tijdens dat 'eventjes' leg jij of - zoals in dit geval - een andere bestuurder een forse afstand af.

Je mag ervan uitgaan, dat automobilisten zich min of meer aan de maximum snelheid houden, hierop baseer je je inschatting of je voorlangs kunt of niet.

Als je opzij kijkt en een auto op een bepaalde afstand ziet (zeg 200 m), dan schat je in dat als hij 70 rijdt, jij daar nog ruimschoots voor langs kunt in de 10,3 seconden voordat hij bij je is. Als iemand dan met 50 km meer op je afkomt is die 200 m in 6 seconden bereikt, bijna de helft van de tijd die je nodig dacht te hebben om over te steken. Met die snelheid is uiteraard ook de impact van een botsing veel groter dan met 70 km/u.