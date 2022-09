Dus toen er onder Trump vaccins werden ontwikkeld vond de Deugkerk vaccinaties levensgevaarlijk "want Trump". Alsof Trump die vaccins zelf in zijn keukentje zou bedenken.

En toen Biden in het witte huis zat waren diezelfde vaccins ineens de Enige Redding van de Mensheid. Wie zich niet liet vaccineren was een gevaar voor de samenleving.

Een discussie over vaccins gaat dus niet over dat vaccin zelf maar over de zittende president. Dat lijkt me niet goed voor een discussie over vaccinaties, of gezondheidszorg in het algemeen. Zeker niet als het politieke "gelijk" van een van de politieke partijen op medisch gebied wordt geclaimd met behulp van censuur en qr-codes. Waarbij er niet voor teruggedeinst werd hele bevolkingsgroepen uit te sluiten, te ontslaan, etc vanwege die qr-codes.

Waar is de tijd gebleven dat een "Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken" gewoon haar gang mocht gaan? De NVKP mocht nepnieuws verspreiden, net als de makers van Ancient Aliens. Wie het er niet mee eens was ging gewoon de discussie aan. En omdat het geen beladen en gecensureerde politieke kwestie was had de NVKP nauwelijks aanhang, en was er ook geen sprake van radicalisering zoals we bij covid-ontkenners zien.

Zonder debat is een democratie niks waard. Om te kunnen kiezen moet iedereen ook weten waar hij uit kan kiezen. Mensen met afwijkende meningen hoeven geen gelijk te krijgen, maar mogen best weten dat hun mening er toe doet.

Maar er zijn steeds meer politieke onderwerpen die letterlijk op slot gegooid zijn. Covid, energietransitie, stikstof, immigratie, islamisering, EU, etc. Wie de standpunten van het radicale midden niet 100% onderschrijft is "fout".

En maar klagen over polarisatie.