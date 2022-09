Er waait een gure, xenofobe wind door ons koude kikkerlandje en die wind wordt aangewakkerd door de Universiteit van Amsterdam. De Universiteit van Amsterdam zegt u, die keurige linkse multiculturele tweetalige inclusieve diverse Universiteit van Amsterdam? Wat is er daar nou aan de hand? Dat zullen wij u vertellen: ze hebben zelf opeens last van vreemde luchtjes in de collegebanken. "De werkdruk is te hoog, de aantallen zijn te groot" zegt bestuursvoorzitter Geert ten Dam tegen NRC. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan, dus voert de Universiteit opeens een keihard dehumaniserend quotum voor de studies politicologie en psychologie in. We hopen maar dat ze bij de Raad van Europa niet horen dat dat volgens de regels helemaal niet mag. "Vandaar dit experiment, waarmee de UvA op de politieke besluitvorming wil vooruitlopen en onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) wil helpen te „verkennen of een maximum aantal buitenlandse studenten leidt tot een grotere toegankelijkheid voor Nederlandse studenten”". Buitenlanders achterstellen ten opzichte van de eigen bevolking, quota gebruiken om mensen niet binnen te laten en het met voeten treden van de regels van de rechtsstaat. Het is maar goed dat deze maatregelen worden genomen door de Universiteit van Amsterdam, want anders zat er vast al een of andere hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam op Radio 1 te mekkeren hoe verschrikkelijk het allemaal wel niet is.

Nog steeds online: deze promovideo

We zijn 'bilingual' maar niet te veel buitenlanders svp