Deze chauffeur schijnt te werken in een klein familiebedrijf, wellicht een samenwerking met broers? Heb ooit gelezen dat zijn combinatie in Duitsland gemaakt is en twee zware 20 foot containers tegelijk kan vervoeren. Het maximale terreingewicht in Nederland is 50 ton, dat is het totale gewicht van vrachtwagen en de lading. Deze man is in het verleden diverse keren gecontroleerd en ,letterlijk, te zwaar bevonden. Hij heeft hiervoor boetes gekregen en is voor de politie in Rotterdam een ouwe bekende. Dit betekent, logisch, dat hij regelmatig gecontroleerd wordt. De chauffeur vindt dit oneerlijk. Ik niet, als de verhalen kloppen overtreedt hij nogal eens de wet met een combinatie die veel te zwaar is. Ik zit zelf 37 jaar in het transport en ben ook regelmatig “ondeugend” geweest. Als de politie je niet betrapt heb je geluk en als ze je wel betrappen, niet zeuren en je verantwoordelijkheid nemen. Deze mensen doen gewoon hun werk.