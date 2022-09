Vorig jaar hebben we een speksteenkachel aangeschaft ivm hoge rendement en een prachtig verkooppraatje. Had ik dat nou moeten doen of toch voor een allesbrander moeten kiezen? Ik weet het niet. Ik heb hem afgelopen winter gebruikt en nauwelijks de CV aangehad. Toen het echt koud werd, was het moeilijk om de vrij grote woonkamer echt op temperatuur te krijgen, want het duurt even voordat die speksteen ook echt goed heet is. Maar goed, eenmaal heet geeft dat ding voor echt lang warmte af.

Binnen is de isolatie ook in orde, op de begane grond althans. We wilden dit jaar sparen voor nieuwe kozijnen (1e verdieping is nog enkelglas) maar ik vraag me af of ons dat gaat lukken.