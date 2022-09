Er is een nieuwe Megadeth, het zestiende studioalbum alweer. U kent Megadeth vast wel als een van de Grote Vier, samen met Metallica, Slayer en Anthrax en als we dan tóch moeten kiezen, tsja, dan toch stiekem Anthrax, want de Lars Ulrichisering van Radio Veronica-band Metallica trekken we heel slecht, Slayer is helaas dood en Megadeth was vooral eind jaren 80 heel leuk (Peace Sells...But Who's Buying? en Rust in Peace). Sinds begin jaren 90 is het toch heel erg mwoah mwoah mwoah en die geldingsdrang van Dave Mustaine richting Metallica zat ons ook nooit helemaal lekker. Maaarrrrrrrrr Dystopia was best okee, Mustaine versloeg kanker en eerlijk is eerlijk: Megadeth is als enige (?) écht trouw gebleven aan de thrash metal. Enfin, wat weten wij nou, het is in ieder geval (toch) niet eerlijk deze plaat te vergelijken met eerder werk want er is sindsdien zóveel gebeurd. Wél uitstekende thrash metal, de nieuwe van Megadeth, favoriete nummer hierboven in de video, en deze is ook gruwelijk. Meer nieuwe muziek... NA DE KLIK!

Two Door Cinema Club (poppunky)

Lean Year (vaag, leuk met lsd op)

Blind Guardian (melodieuze powermetal)

Yungblud (hippe meuk)

The Hu (extreem wazige folkmetal uit Mongolië)

Living Hour (rocky)

Jon Pardi (cowboy country)

Mo Troper (singer-songwriter)

Kings's X (rock)

Butterfly Effect (rock)